Trafik teröristi, seyir halinde ama direksiyon koltuğu boş

YER 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir otomobil akan trafikte ilerliyor. Ancak sürücü koltuğunda kimse yok. Yandan geçen araçların sürücüleri, şaşkınlıkla bu otomobile bakıyor.

ARAÇ İLERLİYOR AMA SÜRÜCÜ KOLTUĞU BOŞ

'Hayalet sürücü'nün kullandığı aracın sürücüsü aslında çekimi yapan kişi. Aracının süratini, hız sabitleyiciyle ayarladıktan sonra yan koltuğa geçmiş. Hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını hiçe sayan maganda sürücü köprüde bu şekilde ilerliyor.

POLİS SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Her an bir kazaya sebebiyet verebilecek sürücüsüz otomobil, Avrupa yakasına doğru yoluna devam ediyor. Bu görüntülerin ardından polis o sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.