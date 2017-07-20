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Trafik kazasında feci şekilde can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde kamyon tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, kaza nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu

Trafik kazasında feci şekilde can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde kamyon tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, kaza nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu

20 Temmuz 2017 Perşembe 20:37
Trafik kazasında feci şekilde can verdi
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KAZA, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Öztürk (21) kontrolündeki 20 BU 789 plakalı kamyonet, İkitelli İstoç Oto Sanayi istikametini geçerek 3. köprü yoluna doğru yöneldi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Öztürk, şeridinden çıkarak Murat Öztutar (50) yönetimindeki 33 D 6075 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü aracının içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Emrah Öztürk’ü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek, trafiği tek yönlü olarak kapattı. Genç sürücünün cansız bedeni Başakşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 20:51
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara OtoyoluTrafik Kazası
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