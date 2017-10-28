Trafik kazası: 6 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Habibe Köroğlu yönetimindeki 55 EZ 321 plakalı otomobil ile Murat Şimşek'in kullandığı 57 AN 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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