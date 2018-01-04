Trafik kazası: 5 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bağlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak kaza yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.