Trafik kazası: 5 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bağlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak kaza yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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