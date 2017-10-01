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Trafik kazası: 4 yaralı

Siirt Eruh karayolu İpekyolu'nda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı

Trafik kazası: 4 yaralı

Siirt Eruh karayolu İpekyolu'nda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı

01 Ekim 2017 Pazar 21:36
Trafik kazası: 4 yaralı
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EDİNİLEN bilgilere göre kaza, akşam saat 19.00 sularında meydana geldi. 56 AH 001 plakalı araç, Doğan Mahallesi E Tipi Kapalı Cezaevi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan iki kişi olay yerine çağrılan Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkartıldı. Kazada yaralanan Fırat Erdoğan, Azat Kapazan, Furkan Uğuz ve Servet Batur, 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fırat Erdoğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Eruh Karayolu
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