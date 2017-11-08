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Trafik kazası: 2 ölü

Meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti

Trafik kazası: 2 ölü

Meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti

08 Kasım 2017 Çarşamba 20:23
Trafik kazası: 2 ölü
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ALINAN bilgiye göre, 23 Nisan Ortaokulu'nda eğitim gören 6. sınıf  öğrencisi Hicran G. (11), aynı okuldaki 8. sınıf öğrencisi ağabeyi Caner G. (13)  ile bisiklete binerek eve dönmek istedi.
 
Cengiz K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Hürriyet  Mahallesi'nde bisikletle giden kardeşlere çarptı. İki kardeş olay yerinde  yaşamını yitirdi.
Kaçan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaTrafik Kazası
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