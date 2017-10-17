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Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un Kargı İlçesi’nde bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un Kargı İlçesi’nde bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı

17 Ekim 2017 Salı 19:29
Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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KAZA Kargı Sinop yolu üzerinde, Göletdere Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D.(48) yönetimindeki 07 HRJ 14 plakalı otomobil, Kargı istikametinden Sinop istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.D.(48) ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanırken, yolculardan biri ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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