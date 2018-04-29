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Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

29 Nisan 2018 Pazar 20:01
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Sadettin Kandemir yönetimindeki 43 AAF 396  plakalı otomobil, Demirbilek köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü  Sadettin,  eşi Emine Kandemir ve Mehmet Böcekçi  yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet  Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Kandemir, müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu  öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
OtomobilTrafik Kazası
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