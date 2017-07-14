Trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

KAZA, ilçenin Yüncüler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü Yusufeli ilçesinden Yüncüler köyü istikametine giderken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar uçurumdan zor şartlar altında çıkartılırken ambulanslarla Yusufeli ve Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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