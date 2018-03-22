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22 Mart Günlük Burç Yorumu

Trafiği kilitleyen görüntü! Kamyon, alt geçitte asılı kaldı

Bakırköy sahil yolunda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan sürücü, kamyonuyla köprünün altından geçerken iki tekerleği üzerinde asılı kaldı. Daha önce de bir kamyon aynı köprüde devrilmişti

Trafiği kilitleyen görüntü! Kamyon, alt geçitte asılı kaldı

Bakırköy sahil yolunda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan sürücü, kamyonuyla köprünün altından geçerken iki tekerleği üzerinde asılı kaldı. Daha önce de bir kamyon aynı köprüde devrilmişti

22 Mart 2018 Perşembe 15:29
Trafiği kilitleyen görüntü! Kamyon, alt geçitte asılı kaldı
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BAKIRKÖY sahil yolunda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon üst geçide çarparak iki tekerleği üzerine asılı kaldı. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.
ÜST GEÇİDİN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAYAMAYAN KAMYON SIKIŞTI
Bakırköy Sahil yolu Yeşilköy istikametinde üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tekerleği üzerinde kalkan kamyon o şekilde asılı kaldı.
POLİS EKİPLERİ VE İTFAİYE YARDIMIYLA KAMYON KURTARILDI
Kazada yara almayan kamyonun sürücüsü durumu hemen polis ve kurtarıcı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonun devrilmesine karşın önlem aldı. Bu sırada kaza yerine gelen vinç yardımıyla kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı.
YOLDA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kurtarma çalışmaları sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Araç sürücüsü Adem Çoban, "İkitelli istikametine gidiyordum.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR KAMYON DAHA DEVRİLMİŞTİ
4 metre yüksekliği gördüm oradan geçtim bu köprüyü de o yükseklikte zannettim tedbirli geçmeme rağmen çarptım" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BakırköyTrafikKamyon
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