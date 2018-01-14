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Trabzon Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı

Pegasus Havayolları'nın dün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçuşa kapatılan havalimanı sabah saat 09.00'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı

Trabzon Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı

Pegasus Havayolları'nın dün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçuşa kapatılan havalimanı sabah saat 09.00'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı

14 Ocak 2018 Pazar 11:16
Trabzon Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı
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PEGASUS Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

Uçağın pistten çıkmasının ardından dün geceden itibaren uçuş trafiğine kapatılan havalimanı bu sabah Trabzon-İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı) seferini yapan Pegasus Havayolları uçağının yolcuları ile birlikte alandan havalanması ile yeniden uçuşa açıldı. Uçağın sabah saat 06.00'da yapması gereken sefer 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşti. 

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