Trabzon'da pistten çıkan uçağın pilotu: Motor birden hızlandı ve...

ANKARA Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkması ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA'nın haberine göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçağın mürettebatının ifadelerini alındı. Uçağı kullanan 2 pilotun alınan ilk ifadesinde "Uçak normal iniş yaptı ama manevra yaparken birden sağ motor hızlandı ve uçak sol tarafa gitti" dediği öğrenildi.

"DENİZE DOĞRU SAVRULDU"

Pilotların savcılık ifadesinde ise detaylar şöyle;

Ankara'dan havalanan uçak Trabzon havalimanına yaklaşma yaptı ve uçağı kullanan birinci pilot uçağı indirip yavaşlattı. Uçağı park etmek üzere ikinci pilot devreye girdikten sonra pist sonunda uçak manevra yapacakken sağ motor aniden hızlandı ve uçağı dönmeye çalıştığı yönün aksine denize doğru savurdu.