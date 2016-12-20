Tosun’un ölümüne neden olan şoföre 9 yıl istendi

KAZAYA sebep olan sürücü Nihat Şaki ise kazada hafif yaralandı. Şaki mahkemedeki sorgusunun ardından ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Nihat Şaki hakkında dosya kapsamında alınan bilirkişi raporları, kamera kayıtlarını dikkate alarak “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Tosun’un kızı Zeynep Kiraz Tosun iddianamede şikayetçi olarak yer aldı. Şaki önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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