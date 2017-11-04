Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
5 Kasım 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
5 Kasım 2017 Alanya- Antalya...
WhatsApp mesajlarını silseniz de o izler kalıyor
Mesajlarını silseniz de o izler...
banner468

Torununun düğününe gelmeyince öldüğü ortaya çıktı

Gaziantep’te inşaat bekçisi, torununun düğününe gitmeyince yakınları tarafından çalıştığı yerde ölü bulundu

Torununun düğününe gelmeyince öldüğü ortaya çıktı

Gaziantep’te inşaat bekçisi, torununun düğününe gitmeyince yakınları tarafından çalıştığı yerde ölü bulundu

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:22
Torununun düğününe gelmeyince öldüğü ortaya çıktı
banner404

OLAY, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi 10 Nolu cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta bekçilik yapan Salih Karayılan (62) torununun düğününe katılmaması üzerine yakınları tarafından aranmaya başlandı. Telefonlara da cevap vermemesi üzerine durumundan şüphelenen ailesi Karayılan’ın çalıştığı inşaata gitti. Kaldığı odaya girdiklerine yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları durumu 112’ye bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Karayılan’ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cesedi olay yerinde yapılan araştırmanın ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Diğer yandan yaşlı adamın ölüm haberini alan düğün salonundaki yakınları olay yerine akın etti. Karayılan’ın yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ŞehitkamilGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlaçlı kuru yemişle uyutup, paralarını çaldı
İlaçlı kuru yemişle uyutup, paralarını çaldı
Sabahattin Önkibar'a kitap fuarında saldırı
Sabahattin Önkibar'a kitap fuarında saldırı
Sahte para basan şebekeye suçüstü
Sahte para basan şebekeye suçüstü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim