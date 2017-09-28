Torununu koyduğu bebek arabasıyla uyuşturucu satarken yakalandı

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Konaktaki Yenişehir Semti'nde bir erkeğin bebek arabasıyla uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda bir evin önünde içinde uyuyan bebek bulunan bebek arabasıyla bekleyen H.A.'yı şüpheli hareketler sergilemesi üzerine gözaltına alındı. Bebek arabasında yapılan aramada 100 uyuşturucu hap bulundu. Dikkat çekmemek için bebeği gezdirir görüntüsü vermeye çalıştığı belirtilen H.A., Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.



H.A.'nın 'okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesislerin sınırlarına 200 metreden yakın uzaklıkta, umuma açık yerlerde' uyuşturucu madde satışı yaptığından, cezasının yarı oranında artırılması istendi.. H.A. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



1 HAFTADA 39 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, 7 bin 710 gram esrar, 40 gram bonzai, 15 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 44 tabanca mermisi, 10 av tüfeği fişeği, 2 şarjör ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 345 lira para ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 14ü tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.