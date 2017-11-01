Torbacıyı gözaltına almak isteyen polise saldırı!

ADANA'DA, uyuşturucu satıcısını gözaltına almak isteyen polise saldıran 6 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, polis ekibi, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üzerinde arama yaptı.

Aramada şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, zanlının sokak satıcısı olduğunu tespit etti.



Bu sırada çevredeki bazı şüpheliler, uyuşturucu satıcısını gözaltına almak isteyen polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırdı.



Bunun üzerine polis ekipleri, havaya ateş ederek saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi.



Ekiplerin müdahalesinin ardından uyuşturucu satıcısının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

