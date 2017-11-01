Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.270
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0504
EURO
4.4356
2 Kasım 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
1 Kasım Günlük Burç Yorumu
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
banner468

Torbacıyı gözaltına almak isteyen polise saldırı!

Adana'da, uyuşturucu satıcısını gözaltına almak isteyen polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı

Torbacıyı gözaltına almak isteyen polise saldırı!

Adana'da, uyuşturucu satıcısını gözaltına almak isteyen polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2017 Çarşamba 23:43
Torbacıyı gözaltına almak isteyen polise saldırı!
banner404

ADANA'DA, uyuşturucu satıcısını gözaltına almak isteyen  polise saldıran 6 şüpheli gözaltına alındı. 
 
Alınan bilgiye göre, polis ekibi, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa  Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üzerinde arama  yaptı.
Aramada şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren  ekipler, zanlının sokak satıcısı olduğunu tespit etti.
 
Bu sırada çevredeki bazı şüpheliler, uyuşturucu satıcısını gözaltına  almak isteyen polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
 
Bunun üzerine polis ekipleri, havaya ateş ederek saldırganları  uzaklaştırmaya çalışırken olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi.
 
Ekiplerin müdahalesinin ardından uyuşturucu satıcısının da aralarında  bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi  Amirliği'ne götürüldü.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TorbacıPolise Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu
Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu
TIR'ın altında feci şekilde can verdi
TIR'ın altında feci şekilde can verdi
Aynı anda 2 orman yangını!
Aynı anda 2 orman yangını!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim