Torbacıyı gözaltına alan polise saldırı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75019 sokakta meydana geldi. Motorize yunus ekipleri aranması olan bir torbacıyı gözaltına aldığı sırada, kimliği belirsiz kişiler bir anda polise saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak saldırganlara müdahalede bulundu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polise saldıran şahıslar mahalle aralarında kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Ekipler uyuşturucu satıcısında aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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