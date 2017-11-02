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Torbacıyı gözaltına alan polise saldırı

Adana’da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak isteyen motorize yunus ekiplerine kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 6 kişi gözaltına alındı

Torbacıyı gözaltına alan polise saldırı

Adana’da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak isteyen motorize yunus ekiplerine kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 6 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2017 Perşembe 07:56
Torbacıyı gözaltına alan polise saldırı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75019 sokakta meydana geldi. Motorize yunus ekipleri aranması olan bir torbacıyı gözaltına aldığı sırada, kimliği belirsiz kişiler bir anda polise saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak saldırganlara müdahalede bulundu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polise saldıran şahıslar mahalle aralarında kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Ekipler uyuşturucu satıcısında aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
TorbacıAdanaSaldırı
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