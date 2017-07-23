Torbacılık yapan 2 çocuk suçüstü yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Seyhan Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde "torbacılara" yönelik yaptığı çalışmada iki çocuğun sokak ortasında esrar sattığını gördü. Çocuklar polisi fark edince ellerindeki poşeti atıp kaçmaya çalıştı. Polis kısa süren kovalamacanın ardından iki çocuğu yakaladı. Çocukların kaçarken attığı poşetin içinden satışa hazır 47 rulo esrar çıktı. Polisin emniyete götürdüğü A.D. ve H.Y. isimli yaşları küçük zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D'ye ise ev hapsi cezası verildi.
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