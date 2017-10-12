Torbacı öğretmen çıktı

ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik olarak 2 gün önce şafak vakti operasyon başlattı. Polis uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği evlere tek tek özel harekat polisiyle birlikte girdi. Özel hareket polislerinin destek verdiği operasyonda evlerin kapıları 'koç başı' ile kırıldı.

Arama yapan polisler evlerde toplam 29 kilo esrar ve 1 adet tüfek ele geçirdi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

"Öğretmen teknik takibe takıldı"

Polisin torbacıları tespit için savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Bu yapılan teknik takipte bir özel okulda öğretmen olarak çalışan 32 yaşındaki Yılmaz Y.'nin de torbacılık yaptığı saptandı. Gülbahçesi Mahallesi'ne yapılan baskınlarda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 32 yaşındaki Yılmaz Y,'de gözaltına alındı. Yılmaz Y,'nin olayın duyulmasının ardından okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.