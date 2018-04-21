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Tırpanlı TIR şoförü ortalığı birbirine kattı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir TIR şoförü tartıştığı başka bir TIR şoförünün üzerine tırpanla yürüdü. Yaşanan olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi

Tırpanlı TIR şoförü ortalığı birbirine kattı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir TIR şoförü tartıştığı başka bir TIR şoförünün üzerine tırpanla yürüdü. Yaşanan olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:37
Tırpanlı TIR şoförü ortalığı birbirine kattı
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OLAY, Harmandalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır şoförü sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, ellerine levye alan TIR şoförleri birbirine girdi. Bu sırada, kavgayı gören bir vatandaş araya girerek iki şoförü ayırdı.

Fakat sinirlerine hakim olamayan tır şoförü yol kenarında ot biçen bir işçinin tırpanını alarak, tartıştığı diğer şoförün üzerine yürüdü. Yaşanan bu olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı ayıran vatandaş tarafından sakinleştirilen tır şoförleri, olay yerinden uzaklaştı.

Kavga burada son bulurken, yaşanan olayın görüntüsü sosyal medya platformlarında gündem oldu. TIR şoförünün tartıştığı diğer şoförün üzerine tırpanla yürümesi görenleri ürküttü.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirçiğliHarmandalıTırpan
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