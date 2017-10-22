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Tırın tekerleklerinden kaçak sigara çıktı

Sultanbeyli'de sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir tırın tekerleklerine ve gizli bölmesine zulalanmış halde 4 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tırın tekerleklerinden kaçak sigara çıktı

Sultanbeyli'de sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir tırın tekerleklerine ve gizli bölmesine zulalanmış halde 4 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi

22 Ekim 2017 Pazar 12:45
Tırın tekerleklerinden kaçak sigara çıktı
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tırlar vasıtasıyla yurt dışından kaçak sigara getirileceğine dair bilgi edindi. Bu kapsamda çalışmalarını derinleştiren ekipler Sultanbeyli ilçesi Tem otoyolu üzerinde tırlara yönelik denetim başlattı. Bu kapsamda tırlar durdurularak kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde bir tırın tekerleklerine ve gizli bölmesine zulalanmış halde piyasa değeri 45 bin TL olan 4 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili M.T. isimli bir şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Sigaraİstanbul Emniyet MüdürlüğüSultanbeyliSigara
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