Tıra arkadan çarpan taksinin şoförü öldü

KAZA, sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akyürek (32) idaresindeki 35 T 6352 plakalı ticari taksi, emniyet şeridinde bulunan Mustafa Demirer (46) idaresindeki 35 VF 671 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 acil sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Akyürek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Akyürek’in cansız bedeni savcılık incelenmesinin ardından AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazada geçirdiği şok nedeniyle tır sürücüsü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kazada tırın emniyet şeridinde durup durmadığı ise yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.