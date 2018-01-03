Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

TIR şoförüne piyangodan 1 milyon 250 bin lira

Milli piyango talihlisi Mutlu Kaya “Bu paradan 50 bin TL de Yeni Orduspor’a bağış yapacağım” dedi

TIR şoförüne piyangodan 1 milyon 250 bin lira

Milli piyango talihlisi Mutlu Kaya “Bu paradan 50 bin TL de Yeni Orduspor’a bağış yapacağım” dedi

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:08
TIR şoförüne piyangodan 1 milyon 250 bin lira
banner404

MİLLİ Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 5 milyon liralık çeyrek biletlerden birisi Ordulu bir TIR şoförünün biletine isabet etti. İstanbul’dan satın aldığı ‘2551923’ numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Mutlu Kaya, 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti. Ankara’ya Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne giderek parasını alan evli ve 2 çocuk babası Kaya, “Ordu’da yaşıyorum. 20 adet İstanbul bileti satın almıştım. Piyango bana vurdu ama şoförlüğe, mesleğime devam edeceğim” dedi. Kaya, “Diğer büyük talihlinin birinin Ordu Akkuşlu olduğunu öğrendim. Hatta talihliyle bugün Ankara’da Milli Piyango’da karşılaştık. Bileti Ordu’dan bir bayi, Samsun’dan Milli Piyango’dan almış, Samsun’da satmış. Samsun’da seyyar satıcıdan bileti aldığını bana söyledi. Kısa bir görüşmemiz oldu, ayrıldı, daha görüşemedik” dedi.

‘Sadece teşekkür bekliyoruz’

Antalya’da, Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı büyük ikramiye çekilişinde 61 milyon lira isabet eden çeyrek bileti satan bayinin, Şarampol Caddesi’ndeki Umut Gişesi’ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu olduğu belirlendi. Kostakoğlu çifti, piyango talihlisinden teşekkür dışında hiçbir beklentileri olmadığını söyledi.

Ordu’ya satılmış

Milli Piyangonun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon liranın isabet ettiği 9794035 numaralı çeyrek biletlerden birinin Ordu’da satıldığı belirlendi. Altınordu ilçesinde şans oyunları ve milli piyango bileti satışı yapan büfenin camına, “Yılbaşına özel en büyük ikramiye 61 milyon lira bizden çıktı, bilet alana çıkar” yazılı afiş asıldı.
Ordulu talihli kayıp

Ordu’daki ‘Ankara Şans Market’ işletmecisi İnci Çıplak, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü’nden satın aldıkları seri biletlere ikramiye isabet ettiğini, talihlinin de henüz ortaya çıkmadığını ifade etti.
Polisin paylaşımı
Antalya’ya isabet eden büyük ikramiyeyle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis O.İ., sosyal medyadan ‘Büyük ikramiye bende para bozmaz bizi rabbim şükürler sana’ diye paylaşımda bulundu. Polisin bu paylaşımını kendisini tanıyanlar beğenilirken, yorumda bulunanlar da oldu. Ancak gerçek olup olmadığı bilinmiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoMutlu KayaYeni Orduspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyir halinde olan otomobil alev aldı
Seyir halinde olan otomobil alev aldı
Anneye en acı telefon! Çocuklarını öldürdüm
Anneye en acı telefon! Çocuklarını öldürdüm
Şırnaklı çocuklar yerde buldukları Türk Bayrağı'nı köy meydanına dikti
Şırnaklı çocuklar yerde buldukları Türk Bayrağı'nı köy meydanına dikti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim