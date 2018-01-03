TIR şoförüne piyangodan 1 milyon 250 bin lira

MİLLİ Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 5 milyon liralık çeyrek biletlerden birisi Ordulu bir TIR şoförünün biletine isabet etti. İstanbul’dan satın aldığı ‘2551923’ numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Mutlu Kaya, 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti. Ankara’ya Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne giderek parasını alan evli ve 2 çocuk babası Kaya, “Ordu’da yaşıyorum. 20 adet İstanbul bileti satın almıştım. Piyango bana vurdu ama şoförlüğe, mesleğime devam edeceğim” dedi. Kaya, “Diğer büyük talihlinin birinin Ordu Akkuşlu olduğunu öğrendim. Hatta talihliyle bugün Ankara’da Milli Piyango’da karşılaştık. Bileti Ordu’dan bir bayi, Samsun’dan Milli Piyango’dan almış, Samsun’da satmış. Samsun’da seyyar satıcıdan bileti aldığını bana söyledi. Kısa bir görüşmemiz oldu, ayrıldı, daha görüşemedik” dedi.

‘Sadece teşekkür bekliyoruz’

Antalya’da, Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı büyük ikramiye çekilişinde 61 milyon lira isabet eden çeyrek bileti satan bayinin, Şarampol Caddesi’ndeki Umut Gişesi’ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu olduğu belirlendi. Kostakoğlu çifti, piyango talihlisinden teşekkür dışında hiçbir beklentileri olmadığını söyledi.

Ordu’ya satılmış

Milli Piyangonun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon liranın isabet ettiği 9794035 numaralı çeyrek biletlerden birinin Ordu’da satıldığı belirlendi. Altınordu ilçesinde şans oyunları ve milli piyango bileti satışı yapan büfenin camına, “Yılbaşına özel en büyük ikramiye 61 milyon lira bizden çıktı, bilet alana çıkar” yazılı afiş asıldı.

Ordulu talihli kayıp

Ordu’daki ‘Ankara Şans Market’ işletmecisi İnci Çıplak, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü’nden satın aldıkları seri biletlere ikramiye isabet ettiğini, talihlinin de henüz ortaya çıkmadığını ifade etti.

Polisin paylaşımı

Antalya’ya isabet eden büyük ikramiyeyle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis O.İ., sosyal medyadan ‘Büyük ikramiye bende para bozmaz bizi rabbim şükürler sana’ diye paylaşımda bulundu. Polisin bu paylaşımını kendisini tanıyanlar beğenilirken, yorumda bulunanlar da oldu. Ancak gerçek olup olmadığı bilinmiyor.