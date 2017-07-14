Tır şarampole yuvarlandı

MALATYA -Sivas Karayolu üzerinde Cebiş Tüneli yakınlarında yaşanan kazada sürücü ve plakası öğrenilemeyen tuğla yüklü tır bariyerleri biçerek şarampol e yuvarlandı. Çevredeki diğer sürücülerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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