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TIR lastiği içerisinde kaçak sigara!

İstanbul’da son 9 ayda 2 milyon paket kaçak sigara ele geçiren polisin aldığı önlemlerin ardından, kaçakçılar zula yöntemine başvurmaya başladı. Kuzey Irak’tan gelen ve bölücü örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen bir TIR’ın tekerleklerine zulalanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

TIR lastiği içerisinde kaçak sigara!

İstanbul’da son 9 ayda 2 milyon paket kaçak sigara ele geçiren polisin aldığı önlemlerin ardından, kaçakçılar zula yöntemine başvurmaya başladı. Kuzey Irak’tan gelen ve bölücü örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen bir TIR’ın tekerleklerine zulalanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

20 Ekim 2017 Cuma 19:00
TIR lastiği içerisinde kaçak sigara!
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mucadele ekipleri, Kuzey Irak’tan yola çıkıp Habur Sınır Kapısını geçerek İstanbul'a gitmek üzere Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu istihbaratını aldı.

Alınan istihbar üzerine plakası belirlenen ve İstanbul Tuzla’ya kumaş ve lastik yüküyle gelen TIR durdurulup içerisinde arama yapıldı. Yük arasında kaçak sigara bulamayan ekipler TIR’ın tekerleklerini sökerek kaçak sigaralara ulaştı.

Yaklaşık 5 bin paket kaçak sigara TIR’a takılı olan tekerlekler içinden çıkarıldı. TIR şoförü gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, İstanbul’da 9 ayda 2 milyon paket sigara ele geçirilmesi üzerine kaçakçıların yöntem değiştirdiğini, daha önce kamyon ve TIR’larin kasalarına yükleyerek getirdikleri sigaraları artık uyuşturucu kaçakçılığında olduğu gibi zula yöntemleriyle getirmeye çalıştıklarıni ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele  ekipleri, daha önce düzenledikleri operasyonlarda uçakla, gemiyle ve kara yoluyla getirilen yüklü miktarlarda kaçak sigaralar ele geçirmişti.

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İstanbul Emniyet MüdürlüğüTIR LastiğiKaçak Sigara
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