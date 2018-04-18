TIR'la 9 aracı ezip geçti, ifadesi şoke etti: Öksürürken gözüm karardı

ANKARA'DA TIR'ın 9 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi tarafından yakalanırken "Öksürürken gözüm karardı" dedi.
TIR, ARD ARDA 9 ARACA ÇARPTI
Ankara'da Y.K. idaresindeki TIR, Ayaş yol ayrımı mevkisinde M.Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından durmayan TIR'ın sürücüsü aynı yöndeki 8 otomobile daha çarptıktan sonra kaçmaya başladı.
KAÇAN SÜRÜCÜYÜ TRAFİK POLİSİ YAKALADI
Yol üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli trafik polisi, kazayı görerek müdahale etti. Sürücülerin kazaya karışan TIR'ın kaçtığını ifade etmesi üzerine trafik polisi yaklaşık 4 kilometre sonra TIR'ı durdurdu.
"ÖKSÜRDÜKTEN SONRA GÖZÜM KARARDI GÖRMEDİM"
Kazada yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.
Yakalanan TIR'ın sürücüsünün polise verdiği ifadesinde "Öksürdükten sonra gözünün karardığını ve kazayı hatırlamadığını" söylediği öğrenildi.
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