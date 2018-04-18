TIR'la 9 aracı ezip geçti, ifadesi şoke etti: Öksürürken gözüm karardı

Kazada yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Yol üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli trafik polisi, kazayı görerek müdahale etti. Sürücülerin kazaya karışan TIR'ın kaçtığını ifade etmesi üzerine trafik polisi yaklaşık 4 kilometre sonra TIR'ı durdurdu.

ANKARA 'DA TIR 'ın 9 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi tarafından yakalanırken "Öksürürken gözüm karardı" dedi.

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