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TIR'la 9 aracı ezip geçti, ifadesi şoke etti: Öksürürken gözüm karardı

Ankara'da TIR sürücüsü art arda 9 otomobile çarptıktan sonra kaçtı. Trafik polisinin yakaladığı sürücünün, "Öksürürken gözüm karardı, görmedim" demesi dikkat çekti

TIR'la 9 aracı ezip geçti, ifadesi şoke etti: Öksürürken gözüm karardı

Ankara'da TIR sürücüsü art arda 9 otomobile çarptıktan sonra kaçtı. Trafik polisinin yakaladığı sürücünün, "Öksürürken gözüm karardı, görmedim" demesi dikkat çekti

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:37
TIR'la 9 aracı ezip geçti, ifadesi şoke etti: Öksürürken gözüm karardı
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ANKARA'DA TIR'ın 9 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi tarafından yakalanırken "Öksürürken gözüm karardı" dedi.

TIR, ARD ARDA 9 ARACA ÇARPTI

Ankara'da Y.K. idaresindeki TIR, Ayaş yol ayrımı mevkisinde M.Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından durmayan TIR'ın sürücüsü aynı yöndeki 8 otomobile daha çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Yol üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli trafik polisi, kazayı görerek müdahale etti. Sürücülerin kazaya karışan TIR'ın kaçtığını ifade etmesi üzerine trafik polisi yaklaşık 4 kilometre sonra TIR'ı durdurdu.

"ÖKSÜRDÜKTEN SONRA GÖZÜM KARARDI GÖRMEDİM"

Kazada yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Yakalanan TIR'ın sürücüsünün polise verdiği ifadesinde "Öksürdükten sonra gözünün karardığını ve kazayı hatırlamadığını" söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraTırTrafik Polisi
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