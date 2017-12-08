Tır karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesinden Akhisar istikametine gitmekte olan Taner U. yönetimindeki 20 AD 286 plakalı tır, virajda karşı şeride geçmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Ali Dal yönetimindeki 45 ZP 841 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Mehmet Ali Dal (50) olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası yapılan savcılık incelemesi ardından hayatını kaybeden sürücü Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin aldığı önlemlerin ardından trafik normal seyrine döndü.

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