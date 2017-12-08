Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107874
ALTIN
154.225
DOLAR
3.8346
STERLİN
5.1464
EURO
4.5101
9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Aralık 2017 Antalya -...
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Tip2 diyabet yenildi!
Tip2 diyabet yenildi!
banner468

Tır karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1 ölü

Akhisar-Gördes karayolunun 20. kilometresinde virajda karşı şeride geçen tır otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Tır karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1 ölü

Akhisar-Gördes karayolunun 20. kilometresinde virajda karşı şeride geçen tır otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

08 Aralık 2017 Cuma 17:13
Tır karşı şeride geçip otomobile çarptı: 1 ölü
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesinden Akhisar istikametine gitmekte olan Taner U. yönetimindeki 20 AD 286 plakalı tır, virajda karşı şeride geçmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Ali Dal yönetimindeki 45 ZP 841 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Mehmet Ali Dal (50) olay yerinde feci şekilde can verdi.
Kaza sonrası yapılan savcılık incelemesi ardından hayatını kaybeden sürücü Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin aldığı önlemlerin ardından trafik normal seyrine döndü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AkhisarGördes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis dilencilere göz açtırmıyor
Polis dilencilere göz açtırmıyor
83 yaşındaki kadın mikser altında kaldı
83 yaşındaki kadın mikser altında kaldı
Boşanmak isteyen karısını pompalı tüfekle vurdu
Boşanmak isteyen karısını pompalı tüfekle vurdu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim