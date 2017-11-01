TIR'ın altında feci şekilde can verdi

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Cevizli Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde yaşandı. Maltepe istikametine seyir halinde bulunan 34 HM 2011 plakalı TIR, Çınar Caddesi girişindeki ışıklardan bisikleti ile karşıya geçmeye çalışan Yavuz K.’ya (55) altına aldı. TIR'ın altında kalan ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkartılan adam hayatını kaybetti.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı



Bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz K’nin TIR'ın altına girme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bisikleti ile ışıklara gelen Yavuz K. önce hareket etmek istiyor ancak TIR'ın duraklaması üzerine TIR'ın önüne doğru yöneliyor. TIR'dan kurtularak karşıya geçeceğini hesaplayan Yavuz K. TIR'ın ölü noktasına geldiği sırada TIR'ın tekrar hareket etmesi üzerine TIR'ın altına giriyor.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

