Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

KAZA, D-100 İstanbul-Samsun karayolu üzerinde Hacıhamza mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan M.A.'nın kullandığı 61 K 0509 dorse plakalı tır, karşı yönden gelen olan 61 S 1004 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Kazada tır sürücüsü ağır yaralanırken, aynı araç içerisinde bulunan Y.A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen tır sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.