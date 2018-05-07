Tır ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

EDİNİLEN bilgiye göre, Tokat-Artova karayolu Boyunpınarı köyü mevkiinde Yunus Özgenç idaresindeki pikap ile karşı yönden gelen Mürsel Çubukçu idaresindeki 55 AHB 95 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole savrulan pikabın sürücüsü Özgenç olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada pikapta bulunan Oğuz Özgenç ile Abdullah Çat da yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, Özgenç'in cenazesi de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

