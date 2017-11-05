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Timsah kaçakçılarına suçüstü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yürüttüğü biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarında göz açtırmıyor. Bu kapsamda Bursa’da CITES sözleşmesi çerçevesinde ticareti izne bağlı olan timsah tahniti ile izinsiz olarak Ukrayna’dan Bursa'ya getirilen fil ve mors dişlerine el konuldu

Timsah kaçakçılarına suçüstü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yürüttüğü biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarında göz açtırmıyor. Bu kapsamda Bursa’da CITES sözleşmesi çerçevesinde ticareti izne bağlı olan timsah tahniti ile izinsiz olarak Ukrayna’dan Bursa'ya getirilen fil ve mors dişlerine el konuldu

05 Kasım 2017 Pazar 11:50
Timsah kaçakçılarına suçüstü
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DKMP ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden 2 bin TL bedelle satışı yapılmak üzere yayımlanan fotoğraf için ilgili şahısla pazarlık yapılmak suretiyle iletişime geçildi. Satış işlemi esnasında da emniyet güçleriyle ortaklaşa yapılan baskın neticesinde timsah tahnitine el konuldu.
Bir başka operasyonda ise Ukrayna’dan posta yoluyla gönderilen koli içerisinde 1 adet fildişi ve 2 adet mors dişini teslim almaya gelen şahsa yetkililer tarafından müdahale edilerek kaçak olarak yurda sokulan fil ve mors dişlerine el konuldu. Yapılan operasyonlar neticesinde el konulan timsah tahnitinden dolayı ilgili şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Fildişi ve mors dişleri ile alakalı yasal işlem süreci ise devam ediyor.
Kocaeli’de de toplam ağırlığı 500 gram olan kaçak fil dişi eşyalar yakalandı. Kocaeli Gümrük Muhafaza ile Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Çin uyruklu bir şahıs üzerinde tespit edilen ve toplam ağırlığı yaklaşık 500 gramı bulan 16 adet eşya DKMP 1. Bölge Müdürlüğünce teslim alındı. Ayrıca, şahsın yurt dışına çıkışı yasaklandı.
CITES Sözleşmesine tabi bir tür olan fil, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğundan file ait ürünlerin uluslararası ticaretinin yasak olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“Bakanlık olarak biyokaçakçılık hususunda çok hassasız. Bu hususta gerekli denetimleri tavizsiz yapmaya çalışıyoruz. Bursa ve Kocaeli’de timsah tahniti ile fil ve mors dişi kaçakçısına gereken cezaları verdik. Ayrıca, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından türlerin kaçırılmasını önlemek ve CITES uygulamaları ile türler konusundaki bilinci arttırmak maksadıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı muayene ve muhafaza memurlarına yılda birkaç kez düzenli olarak eğitim verilerek konunun önemi anlatılıyor. Böylelikle biyokaçakçılığa göz açtırılmıyor” 

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Orman Ve Su Işleri BakanlığıDoğa KorumaMilli ParklarDKMPUkrayna
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