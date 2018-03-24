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Ticari taksiden 12 kaçak çıktı!

Erzurum'da 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı

Ticari taksiden 12 kaçak çıktı!

Erzurum'da 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı

24 Mart 2018 Cumartesi 08:18
Ticari taksiden 12 kaçak çıktı!
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ERZURUM'DA Afganistan ve Pakistan uyruklu 502 kaçak göçmen yakalandı. Bir ticari taksiden 12 kaçak göçmen çıktı. Kentte son 75 günde yakalanan kaçak sayısı 7 bini geçti. Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak göçmen operasyonunda Afganistan ve Pakistan uyruklu 502 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu kişileri, Ağrı ve Erzurum üzerinden batı illerine götürmeye çalıştıkları istihbaratını aldı. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Horasan, Pasinler ve Köprüköy ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ile ilçelerde görevli jandarma ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, Horasan'da bir takside 12, bir TIR'ın dorsesin de 292, Pasinler'de bir kamyon kasasında 78, Köprüköy'de de 120 olmak üzere toplam 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı. Bu kişileri taşıyan 3 araca el koyan jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan Erzurum’da sadece 75 günde yakalanan kaçak göçmen sayısı 2017 yılını geçti. Geçen yılın tamamında 5 bin kaçak göçmen yakalanan Erzurum'da 2018'in ilk 75 gününde bu sayı 7 bini geçti. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 22 geri gönderme merkezinden en büyüğü olan Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezinde bu nedenle büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumTicari TaksiPakistanGöçmen
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