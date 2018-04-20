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Tıbbiye caddesi trafiğe kapatıldı

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprüsünün yıkılıp yenilenmesi için Üsküdar’dan Kadıköy’e giden ana arter kapatıldı.

Tıbbiye caddesi trafiğe kapatıldı

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprüsünün yıkılıp yenilenmesi için Üsküdar’dan Kadıköy’e giden ana arter kapatıldı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:17
Tıbbiye caddesi trafiğe kapatıldı
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KÖPRÜ, Ulaştırma Bakanlığı’nın yenileme çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün UTK2018/15-27 sayılı kararı ile 19 Nisan Perşembe akşamı (Cuma’ya bağlayan gece) araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün kapatılmasının ardından bölge trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için ise Geçici Trafik Sirkülasyon Projesi hazırlandı ve köprüdeki taşıt trafiğinin verileceği geçici yol güzergâhları belirlendi. 


Araç trafiği; Behiçbey Sokak’tan, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametinde Tek Yön olarak sağlanacak. Araçların, Kadıköy sahile paralel olarak Rıhtım Caddesi’ne ulaşabilmeleri için ise Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, 2 x 2 bölünmüş yol olarak hizmet verecek. Dr. Eyüp Aksoy ve Orgeneral Şahap Gürler Rıhtım Caddesi istikametinde yeni açılacak yolu sadece toplu taşıma araçları (otobüs minibüs taksi servis) kullanabilecek. 


Rıhtım Caddesi’ne gitmek isteyen diğer araçlar ise Taşköprü Caddesi ve Söğütlüçeşme Caddesi güzergâhını kullanarak Rıhtım Caddesi’ne ulaşabilecekler. Tıbbiye Caddesi ve Rıhtım Caddesi’ni kullanan yayalar için de yeni yaya yolu düzenlenecek. 
Tıbbiye Köprüsü yenileme çalışmasının, yaklaşık 1 yıl süreceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Haydarpaşa-GebzeTıbbiye Caddesi
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