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THY uçağının motoruna kuş çarptı

THY'nin Kenya'dan havalanan uçağı, kuş çarpması nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına döndü

THY uçağının motoruna kuş çarptı

THY'nin Kenya'dan havalanan uçağı, kuş çarpması nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına döndü

13 Ekim 2017 Cuma 10:59
THY uçağının motoruna kuş çarptı
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ALINAN bilgiye göre Kenya'nın Mombasa kentinden Atatürk Havalimanı'na  hareket eden, 120 yolcunun bulunduğu THY uçağının motoruna kalkış sırasında kuş  çarptı.

    Kule ile irtibata geçen kaptan pilot, Mombasa Havalimanı'na iniş için gerekli izinleri aldı.

    Üç saat havada tur atan uçak, havalimanına sorunsuz indi.

    Uçak, kontrol için hangara çekildi. Yolcu ve uçuş ekibi, otellere  alındı.

    Yolcuların başka bir THY uçağıyla Kenya'dan hareket edeceği  belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıTHY
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