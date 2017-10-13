THY uçağının motoruna kuş çarptı

Uçak, kontrol için hangara çekildi. Yolcu ve uçuş ekibi, otellere alındı.

Kule ile irtibata geçen kaptan pilot, Mombasa Havalimanı'na iniş için gerekli izinleri aldı.

ALINAN bilgiye göre Kenya'nın Mombasa kentinden Atatürk Havalimanı 'na hareket eden, 120 yolcunun bulunduğu THY uçağının motoruna kalkış sırasında kuş çarptı.

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