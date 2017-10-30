THY uçağı zorunlu iniş yaptı

EDİNİLEN bilgiye göre; Türk Hava Yollarının TK-18 sefer sayılı TC-JJK kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak 330 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Toronto Havalimanından havalandı. THY uçağı Avusturya hava sahası üzerindeyken uçakta bulunan 56 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcunun kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ilk müdahale uçakta yapılırken, kaptan pilot Viyana Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak, Viyana Havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı Toronto-İstanbul seferini tamamlamak üzere Viyana Havalimanından havalandı.

