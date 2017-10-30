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THY uçağı zorunlu iniş yaptı

Toronto-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları ait uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu Viyanaya inmek zorunda kaldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu Viyanada hastaneye kaldırıldı

THY uçağı zorunlu iniş yaptı

Toronto-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları ait uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu Viyanaya inmek zorunda kaldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu Viyanada hastaneye kaldırıldı

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:02
THY uçağı zorunlu iniş yaptı
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EDİNİLEN bilgiye göre; Türk Hava Yollarının TK-18 sefer sayılı TC-JJK kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak 330 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Toronto Havalimanından havalandı. THY uçağı Avusturya hava sahası üzerindeyken uçakta bulunan 56 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcunun kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ilk müdahale uçakta yapılırken, kaptan pilot Viyana Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak, Viyana Havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı Toronto-İstanbul seferini tamamlamak üzere Viyana Havalimanından havalandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Toronto-İstanbul
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