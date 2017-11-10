Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.150
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0915
EURO
4.4970
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Alanya'da ilk kez 'Kapalı Böbrek Taşı' ameliyatı
Alanya'da bir ilk
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
banner468

TFF 1. Lig ekibine şok! Zorla getirme kararı...

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 33’ü tutuklu 67 sanıklı iş adamları davasının 4’üncü duruşmasının ara kararı verildi. Mahkeme, 4 iş adamını tahliye ederken Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi

TFF 1. Lig ekibine şok! Zorla getirme kararı...

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 33’ü tutuklu 67 sanıklı iş adamları davasının 4’üncü duruşmasının ara kararı verildi. Mahkeme, 4 iş adamını tahliye ederken Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi

10 Kasım 2017 Cuma 20:47
TFF 1. Lig ekibine şok! Zorla getirme kararı...
banner404

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY’nin finans yapılanmasına yönelik iş adamlarına yönelik, aralarında Denizli eski Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer’in de bulunduğu davanın 4’üncü duruşması görüldü. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları alındı. 67 iş adamına yönelik FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağladığı suçlamaları ile yargılaması yapılan davada, mahkeme başkanı 2 saatlik aranın ardından kararını verdi. Mahkeme, Ali S., İskender D., Fahrettin A. ve Özkan A.’nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar vermesinin ardından dava kapsamında tutuklu sayısı 29 oldu.
 
Öte yandan mahkeme, Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılması kararı verildi.  Sanıklar hakkında terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamaktan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'e hakaretten tutuklandı
Atatürk'e hakaretten tutuklandı
Türkgözü Sınır Kapısı'nda değişiklik
Türkgözü Sınır Kapısı'nda değişiklik
Sirenler çalarken dua ettiren imam açığa alındı
Sirenler çalarken dua ettiren imam açığa alındı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim