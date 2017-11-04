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Tersine göçün nedeni belli oldu! Durum bambaşkaymış

İstanbul, ilk kez göç verdi, uzmanlar tabloyu değerlendirdi: Ortada bir göç hareketi yok. Sadece oy vermek için küçük şehirlere gidenler var

Tersine göçün nedeni belli oldu! Durum bambaşkaymış

İstanbul, ilk kez göç verdi, uzmanlar tabloyu değerlendirdi: Ortada bir göç hareketi yok. Sadece oy vermek için küçük şehirlere gidenler var

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:19
Tersine göçün nedeni belli oldu! Durum bambaşkaymış
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TÜİK verilerine göre  İstanbul, ilk kez göç verdi. 2015-2016 yılları arasında 71 bin 307 kişi kenti terk etti. Bu durum "yeni bir sosyolojik olgu mu doğuyor" tartışması başlatırken, uzmanlar tabloyu değerlendirdi: Ortada bir göç hareketi yok. Sadece oy vermek için küçük şehirlere gidenler var.

İSTANBUL İLK KEZ GÖÇ VERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2015-2016 yılları arasında  İstanbul'a 369 bin 582 kişi göç etti, 440 bin 889 kişi de  İstanbul'dan ayrıldı. Yani 71 bin 307 kişi kenti terk etti. Bu rakamlarla  İstanbul'un ilk kez göç verdiği belirtilirken, uzmanlar tabloyu değerlendirdi.

SEÇİM GÖÇÜ

Hacettepe Üniversitesi Göç ve  Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan, bu verinin 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerden dolayı ortaya çıktığı söyledi. Özellikle küçük şehirlere göç olduğunu belirten Erdoğan, seçmenler destekledikleri partilerin daha çok oy alması ve kendi kentlerinden daha çok milletvekilinin çıkarılması için yer değiştirdiğini belirtti.

"SEÇİMDEN SONRA GERİ DÖNÜYORLAR"

Seçim dönemlerinde bu tür göçlerin olabileceğini kaydeden Erdoğan "Göç eden kişiler, tamamen seçmen kaygıları ile hareket edebiliyor. Seçimlerden sonra ise geri dönüyorlar. Bu konuyu  TÜİK toplantıda da konuştuk. Bazı nüfus hareketleri aslında tamamen siyasi çerçeve içinde gerçekleşiyor. Yani bu gerçek bir göç olayı değil. İnsanlar kayıtlarını, adreslerini alıp şehirlerine taşıyorlar."

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