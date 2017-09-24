Ters yola giren traktör motosiklete çarptı: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Kartepe ilçesi Uzun Tarla mevkii D100 Karayolu'ndan İzmit istikametine giden A.R.Ö (62) idaresindeki motosiklete tali yoldan ters yola giren traktörün çarpması sonucu meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verirken, motosiklet sürücüsü A.R.Ö olay yerinde hayatını kaybetti. Ters yöne girip sebep olduğu kazada 1 kişinin ölümüne neden olan traktör sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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