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Ters yola giren traktör motosiklete çarptı: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzun Tarla mevkii D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Ters yola giren traktör motosiklete çarptı: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzun Tarla mevkii D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

24 Eylül 2017 Pazar 21:15
Ters yola giren traktör motosiklete çarptı: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Kartepe ilçesi Uzun Tarla mevkii D100 Karayolu'ndan İzmit istikametine giden A.R.Ö (62) idaresindeki motosiklete tali yoldan ters yola giren traktörün çarpması sonucu meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verirken, motosiklet sürücüsü A.R.Ö olay yerinde hayatını kaybetti. Ters yöne girip sebep olduğu kazada 1 kişinin ölümüne neden olan traktör sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kazada hayatı kaybeden motosiklet sürücüsü A.R.Ö İzmit Asli Mezarlık Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Kartepe IlçesiUzun Tarla MevkiiD-100 Karayolu
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