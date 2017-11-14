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Terörün beli kırıldı, Doğu illeri dünyaya açıldı!

Terörün bitirilmesiyle birlikte bölgeye yapılan yatırımlar meyvesini verdi. Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinin toplam ihracatı bu yılın 10 ayında 10 milyar dolara yaklaştı

Terörün beli kırıldı, Doğu illeri dünyaya açıldı!

Terörün bitirilmesiyle birlikte bölgeye yapılan yatırımlar meyvesini verdi. Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinin toplam ihracatı bu yılın 10 ayında 10 milyar dolara yaklaştı

14 Kasım 2017 Salı 11:18
Terörün beli kırıldı, Doğu illeri dünyaya açıldı!
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TÜRKİYE'NİN Doğu ve Güneydoğu illeri, ihracat performansını gün geçtikçe artırıyor. Bu artış hem istihdam, hem döviz girdisi, hem üretim olarak bölge ekonomisine moral veriyor. Sadece Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) bağlı 17 ilde bu yılın 10 ayında 1 milyar 498 milyon 305 bin dolarlık ihracat yapıldı. Buna  Gaziantep de eklenince 10 aylık ihracat 10 milyar dolara yaklaştı. DAİB'in sorumluluk alanında yer alan  Ağrı,  Ardahan,  Batman,  Bayburt,  Bingöl,  Bitlis,  Erzurum,  Erzincan,  Elazığ,  Iğdır, Hakkâri,  Muş,  Şırnak,  Tunceli,  Van,  Kars ve  Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. DAİB'in sadece ekim ayı ihracatı, 153 milyon 206 bin doları buldu. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında geçen yıla oranla yüzde 18'lik artışla 336 milyon 454 bin dolarla ilk sırayı  Irak alırken, bu ülkeyi  İran,  Azerbaycan,  Almanya ve  Bulgaristan takip etti.

KİMYA LİDER SEKTÖR

Aynı süreçte DAİB'in sektörler bazındaki ihracatında ise ilk sırada 209 milyon 832 bin dolarla kimya sektörü yer aldı. Bu sektörü 204 milyon 511 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 168 milyon 918 bin dolarla da makine sektörü izledi. Birliğin tarım ürünleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30'luk artışla 20 milyon dolardan 26 milyon dolara, madencilik sektörü ihracatı yüzde 45'lik artışla 6,2 milyon dolardan 8,9 milyon dolara yükseldi. DAİB'in ekim ayı ihracatında 17 il arasında ihracatı en fazla artan iller ise; sırasıyla Hakkâri,  Batman,  Bitlis,  Bingöl,  Erzurum,  Iğdır ve  Ağrı oldu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı  Cemal Şengel, ihracatı artırmaya yönelik dış ticaret eğitim seminerleri düzenlediklerini anlatarak "Şırnak, Hakkâri gibi illerden iki yıl öncesine kadar hiç ihracat yapamıyorduk. Şu an 17 ilimizde hiç ihracat yapmayan kalmadı,  Bayburt bile ihracat yaptı. Hedefimiz yıl sonunda 2 milyar dolarlık ihracat. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgedeyiz. Yaşanan olumsuzluklardan az da olsa etkilendik. Ama DAİB olarak çok iyi olmamız lazım. Yılda en az 10 milyar dolarlık ihracat yapmamız lazım, bu hedefe inşallah 2023'te ulaşacağız" ifadesini kullandı.

KANADA'YA ULAŞTIK

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumları ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da, "Yılın 10 aylık diliminde 153 ülkeye ihracat gerçekleştirerek hedeflerimizi yakaladık. 10 ayda 449 milyon dolarlık buğday unu ihracatı yaptık. Bu ürünü 260 milyon dolarla makarna ve 258 milyon dolarla bitkisel yağ izledi.  Orta Doğu ülkeleri öne çıkıyor. Onu  Afrika takip ediyor. Ancak biz  Kanada'ya bile ulaştık" dedi.

"400 BİN TON BEYA ET SATACAĞIZ"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Başkanı  Sait Koca, bu yıl sonu itibariyle 400 bin tonun üzerinde beyaz et ihracatı gerçekleşeceğini söyledi.  Antalya  Manavgat'ta Gıda Mühendisleri Kongresi'ne katılan  Sait Koca, beyaz et sektörünün 5 milyar dolar civarında cirosu olduğunu, doğrudan 700 bin kişiye istihdam alanı açtığını söyledi. Koca "Bu yılki beklentimiz, ihracatımızda yüzde 20'nin üzerinde artış. İlk 10 ay itibarıyla geçen yılı geçmiş durumdayız. Kanatlı sektörünün 2025 yılında, şu andaki üretimini yüzde 50-60 artırmasını hedefliyoruz" dedi.

"SU ÜRÜNLERİNDE İHRACATI 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Su ürünlerinde uzun süredir geleneksel balıkçılıktan yüksek teknolojili sanayiye geçiş yaşandığını belirten  İstanbul Su Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı  Ahmet Tuncay Sagun; sektörde dış satımın, yıllardır gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar sayesinde ülke açısından önemli bir paya ulaştığını söyledi. Sagun "2016 yılında 2015'e oranla yüzde 13 artışla 794 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde ise ihracatımız, yüzde 7 artış ile 611 milyon dolar oldu. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin aslında potansiyeli daha da yüksek. Millî Tarım Projesi ile uygulamaya konulması planlanan markalaşma ve AR-GE destekleri ile ihracat, çok rahat şekilde 1 milyar doların üzerine çıkacaktır" diye konuştu.

"FINDIKTAN 680 MİLYON DOLAR GELDİ"

Doğu  Karadeniz'den bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen 1 milyar 115 milyon dolar ihracatın, 680 milyon doları fındık ve mamullerinden oluştu.  Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı  Ahmet Hamdi Gürdoğan, söz konusu dönemde 63 ülkeye dış satım gerçekleştiğini belirterek "Bölgenin en önemli ürünü olan fındık ihracatında  Trabzon birinci sırada. Onu  İstanbul,  Ordu ve  Giresun takip ediyor" dedi. Bu arada  Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, fiyatların yeni haftaya 25 kuruş artışla başladığını ve dün serbest piyasada ürünün 9,75 liradan işlem gördüğünü söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
TerörDoğu
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