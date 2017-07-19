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Terörle mücadelede bir ilk! Türkiye, 270 kilometre uzaktan vurabilecek

Terör örgütlerine karşı mücadele veren TSK, 270 km menzilli Bora füzeleriyle daha da güçlendi. Türkiye'ye uzaklığı 200 km'yi bulan Kandil ve Rakka da artık menzil içinde

Terörle mücadelede bir ilk! Türkiye, 270 kilometre uzaktan vurabilecek

Terör örgütlerine karşı mücadele veren TSK, 270 km menzilli Bora füzeleriyle daha da güçlendi. Türkiye'ye uzaklığı 200 km'yi bulan Kandil ve Rakka da artık menzil içinde

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:50
Terörle mücadelede bir ilk! Türkiye, 270 kilometre uzaktan vurabilecek
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TÜRKİYE'NİN sınır güvenliğini sağlamak amacıyla  Suriye ve  Irak sınırında terör örgütlerine üst üste darbeler vuran  Türk Silahlı Kuvvetleri, füze sistemlerinde yapılan geliştirmelerle daha da kararlı olarak bu mücadeleyi sürdürecek.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda kullanılan Fırtına Obüsleriyle terör örgütlerine büyük darbeler vuran  TSK, şimdi de Bora füzelerini teslim aldı.

MENZİLİ 270 KM

Stratejik noktalara yerleştirilmeye başlanan Bora füzeleri, 270 kilometrelik menzile sahip.

KANDİL VE RAKKA'YI VURABİLİRİZ

Konuyu köşesine taşıyan  Türkiye gazetesi yazarı  Batuhan Yaşar, Bora füzeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'ye uzaklığı 200 km'yi bulan  Kandil Dağı'ndaki  PKK kampları Bora'nın menzili içerisinde.  Suriye aynı şekilde.  Rakka dahil olmak üzere tüm DEAŞ ile PKK/YPG hedefleri de Bora füzeleri ile vurulabilecek..

TERÖRLE MÜCADELEDE İLK

Kara-kara füzeleri (Bora/Khan) şu ana kadar  TSK tarafından terör hedeflerine karşı kullanılmadı. Bizim için tamamen yeni bir alan.. Terörle mücadelede yeni bir enstrümana daha sahibiz..

VURUŞ HASSASLIK SEVİYESİ

Yapılan harekâtlarda A, B, C veya D ürününü ya da seçeneğini kullanma kararını  Türk Silahlı Kuvvetleri veriyor.. Bu seçenekler içinde artık "Bora"lar da var.. Hemen belirtelim ki Bora'ların vuruş hassaslık seviyeleri uluslararası standartlarda."

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriKürdistan İşçi PartisiTürkiye CumhuriyetiTürkiye GazetesiBatuhan Yaşar
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