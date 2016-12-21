'Terörizmin amacına ulaşması...'

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlıkta düzenlenen “Dünya Kooperatifçilik Günü Programı”nda çok sayıda kooperatifin temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan silahlı saldırı sonrasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin zedelenmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Bakan Tüfenkci, “Terörizmin amacına ulaşmasını engelleyeceğiz” mesajını verdi. İhanet ve şer odaklarına karşı milli beraberlik ruhu içerisinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, “Seferberlik ruhu içerisinde kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.

Bakan Tüfenkci, Dünya Kooperatifçilik Günü'ne ilişkin ise, “Kooperatifler dünya genelinde ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmanın önemli araçlarından biridir. Kooperatifçilik anlayışı bizim medeniyetimizdeki yardımlaşma ve dayanışma anlayışının temel felsefesi ile neredeyse birebir örtüşmektedir” şeklinde konuştu.

Kooperatifler için “Uluslararası düzeyde ticari hayatta kendine has artıları bulunan başarılı girişim örnekleri haline gelmiştir” diyen Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kooperatifler yaşanan ekonomik krizlere karşı diğer sermaye şirketlerine kıyasla daha az etkilenmekte ekonomide yeni yapılanmaların önünü açarak, toplumsal faydayı en üst düzeye çıkarmaktadır. Dünyanın en büyük 300 kooperatifinin cirosu 2 buçuk trilyon dolara ulaşmaktadır. Ülkemizde kooperatifler 56 bini aşan sayısı ile 40’a yakın farklı türde faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin ilk 500 işletmesi arasına giren kooperatiflerde vardır.”

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