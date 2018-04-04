Teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

ALINAN bilgiye göre, Tunceli 'nin Pülümür ilçesi kırsalı nda terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Teröristlerin kıstırıldığı bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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