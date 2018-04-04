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Teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı

Teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:13
Teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Teröristlerin kıstırıldığı bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi. 
 

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TunceliKırsalı
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