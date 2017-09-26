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Teröristlerin yaptığı saldırılar ortaya çıktı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2'si üst düzey 6 teröristin çok sayıda terör saldırısını gerçekleştirdikleri belirlendi

Teröristlerin yaptığı saldırılar ortaya çıktı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2'si üst düzey 6 teröristin çok sayıda terör saldırısını gerçekleştirdikleri belirlendi

26 Eylül 2017 Salı 19:04
Teröristlerin yaptığı saldırılar ortaya çıktı
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VALİLİKTEN yapılan açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca 22 ve  23 Eylül'de Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü kırsalında eylem hazırlığında olduğu  değerlendirilen teröristlere  yönelik operasyonda  6 teröristin etkisiz hale  getirildiği, bir teröristin sağ ele geçirildiği anımsatıldı.
 
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında  keskin  nişancı tüfeği, 6 uzun namlulu silah,  9 el bombası,17 uçaksavar fişeği, uzun  namlulu silahlara ait bin 253 fişek ve 30 şarjör, 45 boş kovan,  2 yapay mayın  patlayıcı madde düzeneği, 3 telsiz, 3'ü  gece görüş özelliğine sahip 6 dürbün, 7  sırt çantası, 2 flaş bellek, 8 uyku tulumu, kamera, radyo,  3 şemsiye, çok sayıda  yaşamsal ve sağlık malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
 
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden "Dersim Ferhat" kod  adlı B.A'nın sözde Dersim eyalet sorumlusu, sağ olarak ele geçirilen "Ciğerhun"  kod adlı F.E'nin de  sözde Tunceli bölgesi cephe sorumlusu olduğunun tespit  edildiği kaydedildi.
 
Çok sayıda terör saldırısını gerçekleştirmişler
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerin 23 haziran 2008'de Gaziantep'in  İslahiye ilçesinde 2 personelin şehit edildiği, 1 Nisan 2011'de Osmaniye  Hasanbeyli ilçesinde 1 askerin şehit ve 5 askerin yaralandığı, 28 Ekim 2011'de 2  polis memurunun şehit edildiği Osmaniye Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine  yönelik saldırılar ile 5 Haziran 2016'da Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı   Dalbasan köyünden bir vatandaşın kaçırılması ve aracının yakılması olayı başta  olmak üzere çok sayıda saldırıyı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği  belirtilen açıklamada, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide  karşı mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ElazığPKK
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