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Teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 20:13
Teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı
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AĞRI'NIN Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce  minibüse ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi  yaralandı. 
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollardan  girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse terör örgütü PKK  mensuplarınca Güngören köyü Yukarıdemirkapı mevkisinde uzun namlulu silahlarla  ateş açıldı.
 
Saldırıda ilk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2  kişi yaralandı. Minibüs şoförü ile araçtaki diğer kişiler ise saldırının ardından  olay yerinden uzaklaştı.
 
Güvenlik güçleri, kaçan teröristler ile minibüstekilerin yakalanması  için operasyon başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
DoğubayazıtPKKMinibüs
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