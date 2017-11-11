Teröristin mezarında propaganda yapmışlardı! Tek tek yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'TA düzenlenen operasyonda, PKK propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Pazarcık ilçesinde yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapılan şüphelilerin Facebook hesapları takibe alındı. Şüphelileri adım adım takip eden polis, kimlik tespitiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı.

ÖLEN TERÖRİSTİN MEZARI BAŞINDALAR

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin ikametlerinde yapılan aramada örgütsel doküman, yasaklı yayın, terörist fotoğrafları ve resimleri ile yapılmış saatler ve belgeler ele geçirildi. Bahse konu videoda 2015 Ocak Ayında Irak'ın Şengal kentinde ölen bir teröristin mezarı başında şüphelilerin terörist başı posterini açtığı, bu esnada PKK/KCK terör örgütünü öven sloganlar attıkları görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.