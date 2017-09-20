Terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Pülümür ilçesi kırsalında bir kişinin aracını gasbederek, kaçan teröristin olduğu ihbarı alınması üzerine güvenlik güçlerince bölgeye İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yönlendirilerek, Pülümür ilçe kırsalında operasyon başlatıldı.



Bölgede yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin bulunduğu araçta, teröriste ait M16 tüfek, el telsizi, el dürbünü ve el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.



Açıklamada, kentte, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

