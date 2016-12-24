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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Teröre destek veren bin 656 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan bin 656'sının tutuklandığını, bin 203'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, 84'ünün gözaltı işleminin devam ettiğini; 767'sinin ise gözaltından serbest bırakıldığını bildirdi

Teröre destek veren bin 656 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan bin 656'sının tutuklandığını, bin 203'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, 84'ünün gözaltı işleminin devam ettiğini; 767'sinin ise gözaltından serbest bırakıldığını bildirdi

24 Aralık 2016 Cumartesi 12:34
Teröre destek veren bin 656 kişi tutuklandı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda, sosyal medya üzerinden, halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan bin 656'sı tutuklanmış, bin 203'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir" denildi.
Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirilerek, suç ve suçlularla mücadele birimlerinin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birliklerinin de en üst seviyeye taşındığı vurgulandı. ,
 
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