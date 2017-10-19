Terör propagandasına 7 gözaltı

IĞDIR Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheli şahsa yönelik Iğdır merkezli yapılan operasyonda Iğdır merkez ve ilçelerinde ikamet eden 7 şahıs yakalanmış, yapılan ev aramalarında ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 1 adet sözde Kürdistan ibareli tişört ele geçirilmiş, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar İstanbul, Sinop, Tekirdağ, Bingöl, Erzurum ve Çanakkale illerinde devam etmektedir” denildi.

