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Terör propagandasına 7 gözaltı

Iğdır’da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı

Terör propagandasına 7 gözaltı

Iğdır’da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı

19 Ekim 2017 Perşembe 19:31
Terör propagandasına 7 gözaltı
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IĞDIR Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheli şahsa yönelik Iğdır merkezli yapılan operasyonda Iğdır merkez ve ilçelerinde ikamet eden 7 şahıs yakalanmış, yapılan ev aramalarında ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 1 adet sözde Kürdistan ibareli tişört ele geçirilmiş, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar İstanbul, Sinop, Tekirdağ, Bingöl, Erzurum ve Çanakkale illerinde devam etmektedir” denildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
IğdırTerör Propagandası
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