Terör propagandacısı gözaltına alındı

16 Aralık 2016 Cuma 12:46
BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen Eray S.'yi sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Beşiktaş’ta çevik kuvvet ekiplerine saldırı sonrası terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Eray S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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