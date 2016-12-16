Terör propagandacısı gözaltına alındı

Bursa'da, sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş’ta çevik kuvvet ekiplerine yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen Eray S.'yi sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Beşiktaş’ta çevik kuvvet ekiplerine saldırı sonrası terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Eray S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

