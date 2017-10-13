Terör örgütüne bir darbe daha !

BİNGÖL Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında güvenlik kuvvetlerimiz tarafından terörle mücadele kapsamında 13 Ekim 2017 tarihinde Karlıova ilçesi mülki sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği de kaydedildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 7 adet tüp, 10 çuval un güneş enerjisi paneli ile çok miktarda gıda maddesi bulunduğu aktarıldı.
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